Полузащитник ЦСКА Руис — о поражении от «Балтики»: «Тороп провел хороший матч»

Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис прокомментировал поражение от «Балтики» (1:1, пенальти — 9:10) в матче группового турнира FONBET Кубка России.

— Был ли разговор с Торопом после игры?

— Мы семья, надо выйти из этой ситуации. Тороп провел хороший матч, все хорошо сыграли сегодня.

— Прибавил ли ты за международную паузу?

— На самом деле эта пауза была очень важная. За хто время я познакомился поближе с партнерами. Сейчас я уже могу показывать свою лучшую игру.

— Международная пауза не пошла на пользу команде?

— После такой паузы сложно начинать. Играть в том же ритме. Но надо думать о следующем матче.

ЦСКА с 8 очками занимает второе место в таблице группы D. Армейцы 1 октября сыграют в гостях с «Локомотивом» в матче пути РПЛ.