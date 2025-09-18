Полузащитник ЦСКА Руис — о поражении от «Балтики»: «Тороп провел хороший матч»
Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис прокомментировал поражение от «Балтики» (1:1, пенальти — 9:10) в матче группового турнира FONBET Кубка России.
— Был ли разговор с Торопом после игры?
— Мы семья, надо выйти из этой ситуации. Тороп провел хороший матч, все хорошо сыграли сегодня.
— Прибавил ли ты за международную паузу?
— На самом деле эта пауза была очень важная. За хто время я познакомился поближе с партнерами. Сейчас я уже могу показывать свою лучшую игру.
— Международная пауза не пошла на пользу команде?
— После такой паузы сложно начинать. Играть в том же ритме. Но надо думать о следующем матче.
ЦСКА с 8 очками занимает второе место в таблице группы D. Армейцы 1 октября сыграют в гостях с «Локомотивом» в матче пути РПЛ.
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