Игрок ЦСКА Кармо о дебюте: «Мое желание — всегда помогать команде»

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо прокомментировал свою дебют за команду в матче группового турнира FONBET Кубка России с «Балтикой» (1:1, пенальти — 9:10).

— Хочу оставить свой след в ЦСКА. Надо работать, мое желание — всегда помогать команде. Хочется приносить вклад. Хочу прославлять этот клуб и приносить радость болельщикам.

— Как проходит адаптация?

— Руководство помогает. Все очень тепло принимают: игроки, тренерский штаб. С каждым днем я буду прибавлять, чтобы помогать ЦСКА.

— Первое впечатление о России, где сложнее играть тут или в Бразилии?

— Оба чемпионата сложные. В Бразилии ты играешь с мячом, а здесь больше физики. Постараюсь быстрее адаптироваться.