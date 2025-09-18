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Игрок ЦСКА Кармо о дебюте: «Мое желание — всегда помогать команде»

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо прокомментировал свою дебют за команду в матче группового турнира FONBET Кубка России с «Балтикой» (1:1, пенальти — 9:10).

— Хочу оставить свой след в ЦСКА. Надо работать, мое желание — всегда помогать команде. Хочется приносить вклад. Хочу прославлять этот клуб и приносить радость болельщикам.

— Как проходит адаптация?

— Руководство помогает. Все очень тепло принимают: игроки, тренерский штаб. С каждым днем я буду прибавлять, чтобы помогать ЦСКА.

— Первое впечатление о России, где сложнее играть тут или в Бразилии?

— Оба чемпионата сложные. В Бразилии ты играешь с мячом, а здесь больше физики. Постараюсь быстрее адаптироваться.

&laquo;Балтика&raquo; обыграла ЦСКА по&nbsp;пенальти в&nbsp;Кубке.ЦСКА был в минуте от победы, но «Балтика» спаслась, а решающий пенальти забил голкипер Кукушкин

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ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Энрике Кармо
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