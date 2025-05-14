Началась трансляция ответного матча финала пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния ЦСКА — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за встречей можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

14 мая 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

В суперфинале Кубка России сыграют победитель пути РПЛ и победитель пути регионов. Решающий матч пройдет в «Лужниках» 1 июня 2025 года.

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