Каррера: «У «Спартака» будут прекрасные шансы на победу в БЕТСИТИ Кубке России после выигрыша у ЦСКА»

Каррера считает, что у «Спартака» будут высокие шансы на победу в БЕТСИТИ Кубке России после выигрыша у ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Это матч, в котором может произойти все что угодно. В московском дерби положение команд в турнирной таблице не имеет никакого значения. Если «Спартаку» удастся пройти ЦСКА, у команды будут прекрасные шансы на победу в Кубке», — сказал Каррера «СЭ».

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра состоится в среду, 20 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и обладателями Суперкубка страны-2017.