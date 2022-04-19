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Сегодня, 14:44

Каррера: «У «Спартака» будут прекрасные шансы на победу в БЕТСИТИ Кубке России после выигрыша у ЦСКА»

Каррера считает, что у «Спартака» будут высокие шансы на победу в БЕТСИТИ Кубке России после выигрыша у ЦСКА
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Это матч, в котором может произойти все что угодно. В московском дерби положение команд в турнирной таблице не имеет никакого значения. Если «Спартаку» удастся пройти ЦСКА, у команды будут прекрасные шансы на победу в Кубке», — сказал Каррера «СЭ».

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра состоится в среду, 20 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и обладателями Суперкубка страны-2017.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Массимо Каррера
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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