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Сегодня, 17:15

ЦСКА — «Оренбург»: составы на матч Кубка России

Виктория Кравченко
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Тренерские штабы ЦСКА и «Оренбурга» огласили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет сегодня, 2 ноября, на «ВЭБ Арене».

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гайич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Лукин, Рядно, Агапов, Набабкин, Ермаков, Давила.

«Оренбург»: Ходанович, Полуяхтов, Гойкович, Хотулев, Сидоров, Башич, Титков, Михайлов, Гюрлюк, Куэро, Ковалев.

Запасные: Коняйкин, Гогличидзе, Адамов, Обухов, Флорентин, Князев, Столбов, Марин.

«Оренбург» и ЦСКА разыграют первое место в группе A.

ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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