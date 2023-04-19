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Сегодня, 17:41

ЦСКА огласил стартовый состав на первый финальный матч Кубка России с «Уралом»

Виктория Кравченко
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ЦСКА огласил стартовый состав на первый матч финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Гайч, Роша, Дивеев, Мойзес, Облаков, Зделар, Мендес, Карраскаль, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Агапов, Лукин, Набабкин, Глебов, Носков, Щенников, Мухин, Кучаев, Ермаков, Медина

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Она начнется в 18.30.

Кубок России
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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