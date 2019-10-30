ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в 1/4 финала Кубка России
ЦСКА победил «Уфу» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (1:0). Единственный гол забил хавбек Яка Бийол на 90+3-й минуте.
В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем пары «Ростов» — «Спартак».
Олимп — Кубок России
1/8 финала
ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 1:0 (0:0)
Гол: Бийол, 90+3.
ЦСКА (Москва): Помазун, Набабкин, Дивеев, Шарлия, Кучаев, Бистрович, Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Обляков (Влашич, 88), Щенников, Нисимура (Чалов, 60).
«Уфа»: Беленов, Терентьев, Аликин, Неделчару, Табидзе, Сухов, Емельянов (Тилль, 74), Фомин, Карп, Алиев (Бизяк, 82), Кротов (Козлов, 69).
Предупреждения: Неделчару, 60. Аликин, 67.
Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все — Ростов-на-Дону).
30 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 5192 зрителя.
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