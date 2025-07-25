ЦСКА — «Локомотив»: дата и время начала матча Кубка России

ЦСКА и «Локомотив» сыграют в 1-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 30 июля. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

30 июля 2025, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)

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ЦСКА и «Локомотив» выступают в группе D вместе с «Акроном» и «Балтикой». Армейцы сезоне-2024/25 стали обладателями Кубка России, обыграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, пенальти — 3:4). Железнодорожники вылетели во втором этапе полуфиналов Пути регионов после поражения «Ростову» (0:2).