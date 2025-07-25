«Рубин» — «Оренбург»: дата и время начала матча Кубка России

«Рубин» и «Оренбург» встретятся в матче 1-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 31 июля. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Оренбург» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

31 июля 2025, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

Команды выступают в группе А, где также играют «Ахмат» и «Зенит». Клубы, занявшие первое и второе места выйдут в плей-офф пути РПЛ, а клуб, занявший третье место, продолжит выступление в турнире в пути регионов.

В 1-м туре чемпионата России «Рубин» победил «Ахмат» со счетом 2:0, а «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).