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Сегодня, 19:00

ЦСКА — «Краснодар»: время начала и где смотреть матч Кубка России

ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в Кубке России 18 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Рифат Жемалетдинов (ЦСКА).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче группы С пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми события противостояния ЦСКА — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В группе С армейцы набрали пять очков и занимают второе место. Краснодарский клуб с девятью баллами возглавляет квартет.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
18 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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