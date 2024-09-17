ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче группы С пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми события противостояния ЦСКА — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В группе С армейцы набрали пять очков и занимают второе место. Краснодарский клуб с девятью баллами возглавляет квартет.

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