ЦСКА — «Факел»: Тороп и Заболотный сыграют с первых минут, Файзуллаев — на скамейке запасных

ЦСКА опубликовал стартовый состав на матч против «Факела» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В заявку армейцев попал Аббос Файзуллаев, который в начале августа перебрался в команду из «Пахтакора».

ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Рядно, Мендес, Зделар, Ермаков, Арбузов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Лукин, Глебов, Носков, Кисляк, Мухин, Обляков, Кучаев, Файзуллаев, Чалов, Гайч.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.