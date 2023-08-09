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Сегодня, 17:17

ЦСКА — «Факел»: Тороп и Заболотный сыграют с первых минут, Файзуллаев — на скамейке запасных

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА опубликовал стартовый состав на матч против «Факела» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В заявку армейцев попал Аббос Файзуллаев, который в начале августа перебрался в команду из «Пахтакора».

ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Рядно, Мендес, Зделар, Ермаков, Арбузов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Лукин, Глебов, Носков, Кисляк, Мухин, Обляков, Кучаев, Файзуллаев, Чалов, Гайч.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.

Кубок России. Группа A
09 авг, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел
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Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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