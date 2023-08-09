«Крылья Советов» — «Зенит»: Эракович и Фернандес выйдут в стартовом составе
«Крылья Советов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Гарре, Шитов, Рахманович, Карпицкий.
Запасные: Овсянников, Фролов, Гапонов, Евгеньев, Лысов, Горшков, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Бобер, Хубулов.
«Зенит»: Васютин, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Круговой, Фернандес, Сутормин, Васильев, Мантуан, Сергеев.
Запасные: Кержаков, Адамов, Ренан, Коваленко, Ду Кейрос, Ерохин, Клаудиньо, Бакаев, Кассьерра.
Матч пройдет в Самаре и начнется в 18.30 по московскому времени.
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