9 августа, в Москве, ЦСКА сыграют с «Факелом» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния ЦСКА — «Факел».

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции — 18.15 по московскому времени. Также за играми Кубка России сезона-2023/24 можно следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

В 1-м туре Кубка страны армейцы на родном стадионе победили «Оренбург» с разгромным счетом — 6:0.

В предыдущем туре данного турнира воронежская команда дома проиграла «Сочи». Матч завершился со счетом 1:3.