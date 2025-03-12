ЦСКА и московское «Динамо» назвали стартовые составы на кубковый матч

ЦСКА и московское «Динамо» объявили стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по местному времени.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Пьянич, Койта, Мусаев.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Касерес, Смелов, Александров, Бителло, Фомин, Гладышев, Маухуб.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» в Кубке России.