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ЦСКА и московское «Динамо» назвали стартовые составы на кубковый матч

Алина Савинова

ЦСКА и московское «Динамо» объявили стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по местному времени.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Пьянич, Койта, Мусаев.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Касерес, Смелов, Александров, Бителло, Фомин, Гладышев, Маухуб.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» в Кубке России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
12 марта 2025, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Динамо

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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