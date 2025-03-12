Дзюба: «Очень спокойно отношусь к голевой серии, я выхожу приносить пользу»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал свою голевую серию после очередного забитого мяча в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:3).

«Очень спокойно к этому отношусь, я выхожу приносить пользу. Кто бы ни был партнер, хотелось бы наладить с ним определенную связь и чтобы получалось. У меня так в карьере в каждой команде получалось — были игроки, с которыми я получал удовольствие, у нас связки были. Я не ставлю задачу забивать, я ставлю задачу выйти и принести пользу, получить удовольствие, чтобы и зрителям приятно», — цитирует Дзюбу Metaratings.ru.

9 марта 36-летний нападающий забил 234-й гол за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.