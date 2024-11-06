Чистяков заявил, что не согласен с желтой карточкой в матче с «Ахматом»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал заработанную им желтую карточку в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом».

— Согласен ли с решением судьи по желтой карточке? Не согласен. Игра в мяч была чисто. Замена в перерыве? Думаю, это было из-за желтой карточки. По здоровью — хорошо себя чувствовал.

В среду, 6 ноября, «Зенит» на своем поле разгромил «Ахмат» со счетом 3:0. Судья показал желтую карточку Чистякову на 41-й минуте встречи. В перерыве 30-летний футболист был заменен на Вячеслава Караваева.