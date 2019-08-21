«Чайка» и «Черноморец» одержали разгромные победы в 1/32 финала Кубка России

«Чайка» в 1/32 финала Кубка России разгромила черкесский «Интер» — 5:2. Хет-трик оформил Илья Белоус.

В параллельной встрече «Черноморец» одержал уверенную победу над «Армавиром» — 3:0. Дубль на счету Джамала Дибиргаджиева.

Олимп — Кубок России

1/32 финала

«Интер» (Черкесск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:5 (1:3)

Голы: Белоус, 7 (0:1). Хохлачев, 29 (0:2). Столбовой, 41 (1:2). Белоус, 43 (1:3). Белоус, 50 (1:4). Абидоков, 80 (2:4). Подбельцев, 82 (2:5).

«Интер» (Черкесск): Байчора, Кишев, Тюфяков (Айвазянц, 90), Д.Далиев, Сысуев, Стуканов, Ден.Далиев, Гагиты (Уша, 68), Митренко (Бостанов, 86), Столбовой, Кучиев (Абидоков, 73).

«Чайка» (Песчанокопское): Киселев, Тумасян, Бычков, Дубовой, Павленко, Леонтьев, Коржунов (Чалый, 62), Текучев, Коротаев (М.Шайморданов, 53), Белоус (Подбельцев, 65), Хохлачев.

Предупреждения: Гагиты, 61. Сысуев, 66. Павленко, 79.

Судья: Иванников (Ставрополь).

21 августа. Лермонтов. Стадион «Бештау».

Черноморец" (Новороссийск) — «Армавир» — 3:0 (1:0)

Голы: Шабичев, 31 (1:0). Дибиргаджиев, 56 (2:0). Дибиргаджиев, 90+2 (3:0).

«Черноморец» (Новороссийск): Зайцев, Ваганов, Джамалутдинов, Поникаров, Ахмеджанов, Мальковский, Захаров, Чабанов, Шабичев (Панамарев, 76), Клочков (Матюшенко, 46), Дибиргаджиев.

«Армавир»: Матюша (К.Руденок, 70), Мирошниченко, Концедалов, Тен, Тучевич, Лусикян, Клопков (Падерин, 46), Поляков, Рзаев (Гурфов, 46), Думбья, Калмыков (Абдул Гафар, 59).

Предупреждения: Поляков, 15. Джамалутдинов, 54. Падерин, 77. Думбья, 82.

Удаление: Падерин, 90+5.

Удаление: Падерин, 90+5.

Судья: Жабченко (Краснодар).

21 августа. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».