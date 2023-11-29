Часть футболистов «Спартака» пропустит матч с «Оренбургом» из-за простуды

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что часть игроков команды пропустит матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» из-за простуды.

«У нас некоторые простудилась, некоторые остались в Москве по решению тренерского штаба. Календарь плотный, так что это нормальное явление», — сказал Зеленов.

Матч «Оренбург» — «Спартак» пройдет 29 ноября на стадионе «Газовик». Начало — в 16:00 по московскому времени.