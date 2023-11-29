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Сегодня, 15:15

Часть футболистов «Спартака» пропустит матч с «Оренбургом» из-за простуды

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что часть игроков команды пропустит матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» из-за простуды.

«У нас некоторые простудилась, некоторые остались в Москве по решению тренерского штаба. Календарь плотный, так что это нормальное явление», — сказал Зеленов.

Матч «Оренбург» — «Спартак» пройдет 29 ноября на стадионе «Газовик». Начало — в 16:00 по московскому времени.

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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