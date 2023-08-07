Бюро исполкома РФС не согласовало поправки к регламенту FONBET Кубка России

Бюро исполкома РФС на прошлой неделе не согласовало нововведения в регламенте FONBET Кубка России сезона-2023/24, сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что РФС предложил добавить ряд медиаобязательств для команд и ввести зависимость между призовыми выплатами и медийной активностью. Однако, по информации источника, на прошедшем заседании члены бюро исполкома единогласно высказались против принятия нововведений. Регламент по маркетингу и коммерции, Положение об исполнении коммерческих требований, медийных обязательств и достижении спортивных результатов клубами в розыгрыше турнира остались не согласованы.

Согласно регламенту минувшего сезона Кубка России, репортеры могли допускаться для общения в раздевалку команды сразу после игры по желанию клубов. Это правило будет действовать и в текущем розыгрыше. Обязательный пункт не устроил ряд клубов. Также клубы высказались против проведения интервью с футболистами после предыгровой разминки на бровке и экспресс-интервью для вещателя с запасным игроком каждой команды во время матча.

Тот факт, что клубы продолжают играть без утвержденного регламента, означает, что призовые выплаты за участие и медиаактивность не узаконены никаким документом.

1-й тур группового этапа Кубка России Пути РПЛ состоялся с 25 по 27 июля. Следующий тур стартует во вторник, 8 августа. Турнир, как и в прошлом сезоне, проходит по схеме double elimination — с выбыванием после двух поражений.