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Сегодня, 02:40

Бышовец: «Спартаку» не хватает психологической уверенности»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка России.

«Сегодняшний «Урал» достаточно хорошо организован, подготовлен физически и функционально, мобилен. На протяжении всего матча владеет инициативой и ограничивает соперника в стадии раннего развития атаки. Что касается спартаковцев, матч проходил со взаимными шансами, но у них очевидно есть проблемы из-за отсутствия Джикии и Промеса. Это сказывается. Команде не хватает психологической уверенности. Реализация также оставляла желать лучшего что с «Уралом», что с «Ахматом», — цитирует «РБ Спорт» Бышовца.

«Спартак» по итогам двух встреч проиграл «Уралу» (1:1; 1:2) и вылетел из полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-белые продолжат выступать в Пути регионов турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-delo-ne-v-abaskale-vizhu-v-ego-rabote-bol-she-polozhitel-nogo/
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