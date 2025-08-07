Футбол
7 августа, 11:30

«Бурятия — «Иркутск»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Бурятия» и «Иркутск» сыграют в Кубке России 7 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Бурятия» и «Иркутск» проведут матч в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 7 августа. Игра пройдет на Центральном стадионе Республики Бурятия в Улан-Удэ и начнется в 13.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
07 августа, 13:30. Центральный стадион Республики Бурятия (Улан-Удэ)
Бурятия
0:8
Иркутск

Ключевые события и результат игры «Бурятия» — «Иркутск» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире эксклюзивно ведет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 13.30 мск.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.

Кубок России
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
