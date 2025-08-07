«Бурятия» и «Иркутск» проведут матч в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 7 августа. Игра пройдет на Центральном стадионе Республики Бурятия в Улан-Удэ и начнется в 13.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

07 августа, 13:30. Центральный стадион Республики Бурятия (Улан-Удэ)

Ключевые события и результат игры «Бурятия» — «Иркутск» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире эксклюзивно ведет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 13.30 мск.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.