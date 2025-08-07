«Анри» и КДВ сыграют в Кубке России 7 августа

«Анри» и КДВ встретятся в рамках 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в четверг, 7 августа. Игра состоится на стадионе «Динамо» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

07 августа, 12:30. Динамо (Владивосток)

Ключевые события и результат игры «Анри» — КДВ можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 12.30 мск.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.