«Анри» и КДВ сыграют в Кубке России 7 августа
«Анри» и КДВ встретятся в рамках 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в четверг, 7 августа. Игра состоится на стадионе «Динамо» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Анри» — КДВ можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
Игру в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 12.30 мск.
На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.
