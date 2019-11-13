Бумаль дисквалифицирован на 2 матча Кубка России

Полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль дисквалифицирован на 2 матча Олимп — Кубка России за прямую красную карточку, полученную на 53-й минуте встречи 1/8 финала турнира против «Арсенала» (2:2, по пенальти — 5:4)

— Футболист «Урала» Бумаль допустил умышленный удар соперника в лицо головой в момент остановки игры. КДК принял решение дисквалифицировать футболиста за агрессивное поведение на 2 матча Кубка России. Мы учли, что это рецидив со стороны игрока, он уже получал прямую красную карточку в игре Кубка, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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