Болельщики "Локомотива" возмущены действиями сотрудников правопорядка в Самаре

Объединение болельщиков "Локомотива" United South выступило с критикой в адрес сотрудников правопорядка по итогам финала Кубка России с "Уралом" (1:0).

В заявлении фанатов отмечается, что по личному приказу начальника полиции города Самара, где прошла встреча, происходили многочисленные задержания. Как отмечается, на это не было никаких оснований, и половина из этих болельщиков смогли попасть на игру только к концу первого тайма.

Обращение United South полностью:

"​Вниманию всех, кому небезразличен Футбольный Клуб "Локомотив" и его поддержка!



Мы хотели бы еще раз обратить внимание на тот возмутительный цирк, в который превратился "праздник футбола" в Самаре вместо настоящего атмосферного финала Кубка России.



Речь не о великолепной юбилейной победе в Кубке нашей Команды под руководством Юрия Павловича Семина (спасибо за еще один трофей! мы гордимся вами, мужики!). Речь об организации всего, что было за пределами ТВ-камер.



Еще с утра в день финального матча в аэропорту и на жд-вокзале часть болельщиков встречали органы правопорядка, провожали в свои помещения и проводили разъяснительные беседы о правилах поведения на массовых мероприятиях. Отметим, что после зачитывания этих самых правил болельщиков отпускали.



Незадолго до игры в паб, в котором находились болельщики "Локомотива" ворвалась полиция с ОМОНом и в грубой форме задержали всех до единого посетителей – 53 человека. Никаких драк, никаких конфликтов и даже простых зарядов в честь клуба посетители не производили. Люди просто собирались, чтобы стартануть на стадион единым проходом, как это делается всегда (ни одного конфликта во время таких проходов не было во время финалов ни в Астрахани, ни в Сочи). Также как, например, спокойно единым целым прошли в этот раз болельщики ФК "Урал".



На двух "пазиках" болельщики "Локомотива" были доставлены в отделение, где сотрудники местной полиции говорили откровенно, что не знают, зачем всех задержали, т.к. задерживали не они и даже не их люди проводили это задержание. Позднее стало известно, что всё это было сделано по личному приказу начальника полиции города Самара. В итоге всем доставленным в отделение предлагали написать заявление о том, что они ознакомлены с правилами поведения на стадионе, затем их фотографировали, проверяли, находятся ли они в розыске, и только потом, спустя 3,5 часа, всё-таки отпускали без предъявления каких-либо обвинений.



Половина из этих болельщиков из-за всех проволочек смогли попасть на игру только к концу 1 тайма. Однако задержания продолжились и во время самого матча. Нескольких болельщиков "Локомотива" увели в полицию с центральной трибуны за то, что "находились не на своем месте" (у людей были билеты на игру и они находились в подтрибунном пространстве). Отпустили их только ночью.



И в довершении всего начальником оперативного штаба матча была запрещена часть согласованного ранее с РФС перфоманса, подготовленного и привезенного в Самару на финал. После долгих переговоров нам разрешили использовать лишь 3 из заявленных 11 баннеров и флагов больше 1,5 метров. При этом с условием: вы должны убрать все эти баннеры и флаги до начала игры, так как они могут помешать полиции видеть лица трибуны!!! А люди, которые несли эти банеры, должны написать расписку об ответственности за всё происходящее на секторе.



Болельщиками было принято совместное решение в этой ситуации не принимать подачек от организаторов – трибуна осталась без визуального оформления. Стоит ли говорить, что нас изначально при всех запретах разместили на верхний ярус так, что мы не имели возможность разделить эмоции игры и радость от Победы вместе с Командой? Болельщикам "Урала" таких ограничений не было: они спокойно расположились на нижнем ярусе стадиона, провели предматчевый перфоманс, а к самой арене прошли организованно с песнями, прославляющими клуб – именно так, как принято всегда и везде у всех клубов. Именно так, как было на всех предыдущих финальных играх с участием "Локомотива" и у самих болельщиков "Локо". Если кто-то захочет припомнить ситуацию с выходом на поле болельщиков "Локо" после игры в Сочи, то стоит заметить, что огромное количество из тех ребят получили баны на 1-2 года на посещение игр любимого Клуба и, конечно, запомнили урок надолго. Ни у кого и в мыслях не было повторять прежних ошибок. Почему болельщиков "Локомотива" ставят в такие условия в день одного из самых важных матчей для нашего клуба в году? Что и кому пытались доказать организаторы финала и местная полиция?



Мы хотим отметить, что до сих пор никакой реакции и комментариев (не говоря уж об извинениях) по происходящему произволу в отношении болельщиков "Локомотива" мы не получили ни от полиции Самары, ни от организаторов соревнований, ни от кого бы то не было еще.



В связи с этим и чтобы обратить внимание на проблему мы принимаем решение отказаться от активной поддержки в течение первых 10 минут матча с "Уфой".

Мы понимаем всю важность этой игры, поэтому призываем всех быть на стадионе. Однако это последний шанс в текущем сезоне обратить внимание на возмутительное отношение к людям, потратившим время (в рабочий день) и деньги, чтобы добавить красок и атмосферности финалу и приехать на важную игру. И нам жаль, что этот шанс пришёлся на матч, в котором будет многое решаться для судьбы команды. Но другой возможности не оставить ситуацию без комментариев у нас уже нет. Информацию об этой акции мы довели до Юрия Павловича Сёмина. Именно после общения с ним мы приняли решение ограничить своё молчание лишь 10 минутами, а не целым таймом, как задумывали изначально.



Мы не хотим забывать свои права на эмоции и красивую поддержку и на свободное перемещение по городам, где играет наш любимый "Локомотив". Надеемся, это сложное решение поможет поднять вопрос и найти ответственных за происходившее в Самаре в отношении болельщиков "Локомотива". Такого в стране-хозяйке Чемпионата Мира происходить не должно.



Вперед, "Локомотив" Москва!".