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Сегодня, 18:53

Более 53 тысяч болельщиков посетили суперфинал FONBET Кубка России

Мария Гусева
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Суперфинал FONBET Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА посетили 53 425 болельщиков, сообщает пресс-служба РФС. Встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве.

Трибуны стадиона рассчитаны на 73 189 зрителей. Вместимость была уменьшена после чемпионата мира и разбора временных конструкций. 21 мая 2008 года арена принимала финал Лиги чемпионов УЕФА, 15 июля 2018-го — финал чемпионата мира.

ЦСКА 7 раз выигрывал Кубок России, «Краснодар» ни разу не брал этот трофей.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
1:1
ЦСКА

Источник: https://rfs.ru/news/218323
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
8
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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