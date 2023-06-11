Более 53 тысяч болельщиков посетили суперфинал FONBET Кубка России

Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА посетили 53 425 болельщиков, сообщает пресс-служба РФС. Встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве.

Трибуны стадиона рассчитаны на 73 189 зрителей. Вместимость была уменьшена после чемпионата мира и разбора временных конструкций. 21 мая 2008 года арена принимала финал Лиги чемпионов УЕФА, 15 июля 2018-го — финал чемпионата мира.

ЦСКА 7 раз выигрывал Кубок России, «Краснодар» ни разу не брал этот трофей.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.