Игдисамов о победе ЦСКА над «Акроном»: «Игра получилась тяжелой, сложной, вязкой»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал победу над «Акроном» (1:0) в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Нам удалось добиться нужного результата и достичь поставленной цели. Мы приехали за победой, причем хотели победить в основное время. Игра получилась тяжелой, сложной, вязкой, особенно в первом тайме. Молодцы, что забили этот мяч и довели матч до победы.

Думали ли о том, что в случае поражения пришлось бы ехать на следующую кубковую игру в Хабаровск? Нет, такой расклад мы не держали в голове. Мы приехали сюда, чтобы выиграть, и все мысли были только о победе», — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

Армейцы набрали 11 очков, заняли второе место в группе D и вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. «Акрон» с 7 очками финишировал третьим и продолжит выступление в Пути регионов.