Баринов признался, что ему было очень тяжело в матче с "Уралом"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов подвел итоги финального матча Олимп-Кубка России против "Урала" (1:0). Он стал автором единственного гола в этой игре.

- Я герой матча? Все герои. Я гол забил, но команда как отыграла. Сыграли на ноль и выиграли, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Играли с полной отдачей, чтобы привезти кубок. Мне было очень тяжело, я три игры пропустил. Надеюсь, я справился. Хотел ли я попросить замену? Нет. Хотел помочь команде, а не соскакивать в тяжелые минуты.