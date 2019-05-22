21:21 | Футбол — Олимп - Кубок России

Баринов признался, что ему было очень тяжело в матче с "Уралом"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов подвел итоги финального матча Олимп-Кубка России против "Урала" (1:0). Он стал автором единственного гола в этой игре.

- Я герой матча? Все герои. Я гол забил, но команда как отыграла. Сыграли на ноль и выиграли, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Играли с полной отдачей, чтобы привезти кубок. Мне было очень тяжело, я три игры пропустил. Надеюсь, я справился. Хотел ли я попросить замену? Нет. Хотел помочь команде, а не соскакивать в тяжелые минуты.

Локомотив - Урал

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/

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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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