«Балтика» и «Локомотив» начнут играть в 21.30. Время всех матчей 1/16 финала Кубка

Стало известно время начала матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РПЛ.

Эта стадия откроется играми во Владивостоке и Хабаровске, в которых «Луч» и «СКА-Хабаровск» примут «Динамо» и «Ахмат». Заключительная встреча пройдет в Калининграде, где «Балтика» сыграет с «Локомотивом».

Все матчи 1/16 финала Кубка пройдут в среду 25 сентября.

1/16 финала Кубка России (время — мск)

12:00 — «Луч» — «Динамо»

12:00 — «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»

15:00 — «Томь» — «Тамбов»

15:30 — «Енисей» — «Зенит»

18:00 — «Чайка» — «Уфа»

18:00 — «Алания» — ЦСКА

18:30 — «Мордовия» — «Ростов»

18:30 — «КАМАЗ» — «Спартак»

18:30 — «Шинник» — «Сочи»

19:00 — «Химки» — «Рубин»

19:00 — «Черноморец» — «Урал»

19:00 — «Чертаново» — «Оренбург»

19:00 — «Факел» — «Арсенал»

19:00 — «Нижний Новгород» — «Краснодар»

19:30 — «Торпедо» — «Крылья Советов»

21:30 — «Балтика» — «Локомотив»