«Балтика» и «Локомотив» начнут играть в 21.30. Время всех матчей 1/16 финала Кубка
Стало известно время начала матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Эта стадия откроется играми во Владивостоке и Хабаровске, в которых «Луч» и «СКА-Хабаровск» примут «Динамо» и «Ахмат». Заключительная встреча пройдет в Калининграде, где «Балтика» сыграет с «Локомотивом».
Все матчи 1/16 финала Кубка пройдут в среду 25 сентября.
1/16 финала Кубка России (время — мск)
12:00 — «Луч» — «Динамо»
12:00 — «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
15:00 — «Томь» — «Тамбов»
15:30 — «Енисей» — «Зенит»
18:00 — «Чайка» — «Уфа»
18:00 — «Алания» — ЦСКА
18:30 — «Мордовия» — «Ростов»
18:30 — «КАМАЗ» — «Спартак»
18:30 — «Шинник» — «Сочи»
19:00 — «Химки» — «Рубин»
19:00 — «Черноморец» — «Урал»
19:00 — «Чертаново» — «Оренбург»
19:00 — «Факел» — «Арсенал»
19:00 — «Нижний Новгород» — «Краснодар»
19:30 — «Торпедо» — «Крылья Советов»
21:30 — «Балтика» — «Локомотив»