«Балтика» — ЦСКА: дата и время начала матча Кубка России

«Балтика» и ЦСКА встретятся в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 27 августа. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

27 августа 2025, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча балтийцев и армейцев. Основные события игры «Балтика» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу калининградцев и москвичей покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

Клубы выступают в группе D. В двух турах ЦСКА победил «Локомотив» (2:1) и проиграл по пенальти «Акрону» (1:1, 4:5), а «Балтика» уступила «Акрону» (1:2) и Локомотиву» (0:2).