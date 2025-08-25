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«Балтика» — ЦСКА: дата и время начала матча Кубка России

«Балтика» и ЦСКА встретятся в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Балтика» и ЦСКА встретятся в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 27 августа. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
27 августа 2025, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:2
ЦСКА

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча балтийцев и армейцев. Основные события игры «Балтика» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу калининградцев и москвичей покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА, &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала.«Балтика» — ЦСКА, «Ростов» — «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция матчей Кубка России

Клубы выступают в группе D. В двух турах ЦСКА победил «Локомотив» (2:1) и проиграл по пенальти «Акрону» (1:1, 4:5), а «Балтика» уступила «Акрону» (1:2) и Локомотиву» (0:2).

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Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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