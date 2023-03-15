Автогол Васютина — самый ранний в истории Кубка России
Мяч попал в ворота «Зенита» от ноги Александра Васютина уже на 12-й секунде матча против «Динамо». Этот гол оказался самым ранним в Кубке России-2022/23.
Предыдущий рекорд был установлен в игре группового турнира «Краснодар» — «Локомотив», когда Ильзат Ахметов отличился на 14-й секунде. Также на первой минуте в нынешнем сезоне забивали брянский динамовец Даниил Лопатин, Алексей Каштанов из «Урала» и Кирилл Косарев из «Рубина».
Самые быстрые голы Кубка России-2022/23
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Секунда
|
15.03.2023
|
Александр Васютин*
|
Зенит
|
Динамо (д) — 1:1 (пен. — 4:5)
|
12-я
|
23.11.2022
|
Ильзат Ахметов
|
Краснодар
|
Локомотив (д) — 1:0
|
14-я
|
14.09.2022
|
Даниил Лопатин
|
Динамо Бр
|
Строгино (д) — 3:1
|
25-я
|
28.09.2022
|
Алексей Каштанов
|
Урал
|
Торпедо (д) — 1:0
|
27-я
|
05.10.2022
|
Кирилл Косарев
|
Рубин
|
Волга Ул (г) — 1:2
|
53-я
|
31.08.2022
|
Артур Шлеермахер
|
Иртыш
|
Темп (д) — 4:0
|
89-я
|
23.11.2022
|
Виктор Мелехин*
|
Ростов
|
Оренбург (г) — 2:4
|
113-я
|
31.08.2022
|
Сергей Архипов
|
Спартак Тмб
|
Салют (д) — 3:1
|
166-я
* Голы в свои ворота.
Автогол Васютина оказался также рекордным и в истории Кубка России. Ни один из игроков не поражал свои ворота так быстро. На второй минуте отправляли мяч в свои ворота Денис Родионов из «Таганрога» и Виктор Мелехин из «Ростова», на пятой — динамовец Паскаль Менди.
Самые ранние автоголы в истории Кубка России
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Минута
|
15.03.2023
|
Александр Васютин
|
Зенит
|
Динамо (д) — 1:1 (пен. — 4:5)
|
1-я
|
08.08.2014
|
Денис Родионов
|
Таганрог
|
МИТОС (г) — 4:3
|
2-я
|
23.11.2022
|
Виктор Мелехин
|
Ростов
|
Оренбург (г) — 2:4
|
2-я
|
20.05.2003
|
Вячеслав Волков
|
Псков-2000
|
Светогорец (д) — 3:1
|
4-я
|
10.08.2004
|
Александр Буров
|
Арсенал
|
Алания (г) — 2:5
|
4-я
|
30.07.2018
|
Рустем Халиуллин
|
Динамо Ст
|
Машук-КМВ (г) — 0:2
|
4-я
|
22.03.2006
|
Паскаль Менди
|
Динамо
|
Сатурн (г) — 0:3
|
5-я
За предыдущие розыгрыши Кубка России футболисты лишь одному футболисту «Динамо» удавалось забить гол до пятой минуты. В 2001 году Виталий Гришин открыл счет в гостевом матче против смоленского «Кристалла» на второй минуте.
Самые быстрые голы «Динамо» в истории Кубка России
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Матч
|
Минута
|
15.03.2023
|
1/4 финала (нижняя сетка)
|
Александр Васютин*
|
Зенит (г) — 1:1 (пен. — 5:4)
|
1-я
|
08.09.2001
|
1/16 финала
|
Виталий Гришин
|
Кристалл (г) — 3:2
|
2-я
|
11.09.1998
|
1/16 финала
|
Томас Данилявичюс
|
Торпедо-ЗИЛ (г) — 7:0
|
6-я
|
21.09.2016
|
1/16 финала
|
Владимир Рыков
|
Ростов (д) — 4:0
|
6-я
|
05.10.1994
|
1/16 финала
|
Игорь Симутенков
|
Волга Тв (г) — 3:0
|
7-я
|
26.10.2021
|
Гр.турнир
|
Константин Тюкавин
|
Оренбург (г) — 3:0
|
8-я
|
15.04.1997
|
1/8 финала
|
Олег Терехин
|
Орел (д) — 1:0
|
9-я
|
23.09.2008
|
1/8 финала
|
Марчин Ковальчик
|
СКА Р-Д (д) — 2:0
|
11-я
|
22.09.2021
|
Гр.турнир
|
Дмитрий Скопинцев
|
Динамо Ст (г) — 6:0
|
11-я
|
13.09.2022
|
Гр.турнир
|
Федор Смолов
|
Ахмат (д) — 2:1
|
11-я
* Гол в свои ворота.