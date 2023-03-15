Автогол Васютина — самый ранний в истории Кубка России

Мяч попал в ворота «Зенита» от ноги Александра Васютина уже на 12-й секунде матча против «Динамо». Этот гол оказался самым ранним в Кубке России-2022/23.

Предыдущий рекорд был установлен в игре группового турнира «Краснодар» — «Локомотив», когда Ильзат Ахметов отличился на 14-й секунде. Также на первой минуте в нынешнем сезоне забивали брянский динамовец Даниил Лопатин, Алексей Каштанов из «Урала» и Кирилл Косарев из «Рубина».

Самые быстрые голы Кубка России-2022/23

Дата Игрок Команда Матч Секунда 15.03.2023 Александр Васютин* Зенит Динамо (д) — 1:1 (пен. — 4:5) 12-я 23.11.2022 Ильзат Ахметов Краснодар Локомотив (д) — 1:0 14-я 14.09.2022 Даниил Лопатин Динамо Бр Строгино (д) — 3:1 25-я 28.09.2022 Алексей Каштанов Урал Торпедо (д) — 1:0 27-я 05.10.2022 Кирилл Косарев Рубин Волга Ул (г) — 1:2 53-я 31.08.2022 Артур Шлеермахер Иртыш Темп (д) — 4:0 89-я 23.11.2022 Виктор Мелехин* Ростов Оренбург (г) — 2:4 113-я 31.08.2022 Сергей Архипов Спартак Тмб Салют (д) — 3:1 166-я

* Голы в свои ворота.

Автогол Васютина оказался также рекордным и в истории Кубка России. Ни один из игроков не поражал свои ворота так быстро. На второй минуте отправляли мяч в свои ворота Денис Родионов из «Таганрога» и Виктор Мелехин из «Ростова», на пятой — динамовец Паскаль Менди.

Самые ранние автоголы в истории Кубка России

Дата Игрок Команда Матч Минута 15.03.2023 Александр Васютин Зенит Динамо (д) — 1:1 (пен. — 4:5) 1-я 08.08.2014 Денис Родионов Таганрог МИТОС (г) — 4:3 2-я 23.11.2022 Виктор Мелехин Ростов Оренбург (г) — 2:4 2-я 20.05.2003 Вячеслав Волков Псков-2000 Светогорец (д) — 3:1 4-я 10.08.2004 Александр Буров Арсенал Алания (г) — 2:5 4-я 30.07.2018 Рустем Халиуллин Динамо Ст Машук-КМВ (г) — 0:2 4-я 22.03.2006 Паскаль Менди Динамо Сатурн (г) — 0:3 5-я

За предыдущие розыгрыши Кубка России футболисты лишь одному футболисту «Динамо» удавалось забить гол до пятой минуты. В 2001 году Виталий Гришин открыл счет в гостевом матче против смоленского «Кристалла» на второй минуте.

Самые быстрые голы «Динамо» в истории Кубка России

Дата Стадия Игрок Матч Минута 15.03.2023 1/4 финала (нижняя сетка) Александр Васютин* Зенит (г) — 1:1 (пен. — 5:4) 1-я 08.09.2001 1/16 финала Виталий Гришин Кристалл (г) — 3:2 2-я 11.09.1998 1/16 финала Томас Данилявичюс Торпедо-ЗИЛ (г) — 7:0 6-я 21.09.2016 1/16 финала Владимир Рыков Ростов (д) — 4:0 6-я 05.10.1994 1/16 финала Игорь Симутенков Волга Тв (г) — 3:0 7-я 26.10.2021 Гр.турнир Константин Тюкавин Оренбург (г) — 3:0 8-я 15.04.1997 1/8 финала Олег Терехин Орел (д) — 1:0 9-я 23.09.2008 1/8 финала Марчин Ковальчик СКА Р-Д (д) — 2:0 11-я 22.09.2021 Гр.турнир Дмитрий Скопинцев Динамо Ст (г) — 6:0 11-я 13.09.2022 Гр.турнир Федор Смолов Ахмат (д) — 2:1 11-я

* Гол в свои ворота.