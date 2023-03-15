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Сегодня, 22:32

Автогол Васютина — самый ранний в истории Кубка России

Кирилл Бурдаков
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Мяч попал в ворота «Зенита» от ноги Александра Васютина уже на 12-й секунде матча против «Динамо». Этот гол оказался самым ранним в Кубке России-2022/23.

Предыдущий рекорд был установлен в игре группового турнира «Краснодар» — «Локомотив», когда Ильзат Ахметов отличился на 14-й секунде. Также на первой минуте в нынешнем сезоне забивали брянский динамовец Даниил Лопатин, Алексей Каштанов из «Урала» и Кирилл Косарев из «Рубина».

Самые быстрые голы Кубка России-2022/23

Дата

Игрок

Команда

Матч

Секунда

15.03.2023

Александр Васютин*

Зенит

Динамо (д) — 1:1 (пен. — 4:5)

12-я

23.11.2022

Ильзат Ахметов

Краснодар

Локомотив (д) — 1:0

14-я

14.09.2022

Даниил Лопатин

Динамо Бр

Строгино (д) — 3:1

25-я

28.09.2022

Алексей Каштанов

Урал

Торпедо (д) — 1:0

27-я

05.10.2022

Кирилл Косарев

Рубин

Волга Ул (г) — 1:2

53-я

31.08.2022

Артур Шлеермахер

Иртыш

Темп (д) — 4:0

89-я

23.11.2022

Виктор Мелехин*

Ростов

Оренбург (г) — 2:4

113-я

31.08.2022

Сергей Архипов

Спартак Тмб

Салют (д) — 3:1

166-я

* Голы в свои ворота.

Автогол Васютина оказался также рекордным и в истории Кубка России. Ни один из игроков не поражал свои ворота так быстро. На второй минуте отправляли мяч в свои ворота Денис Родионов из «Таганрога» и Виктор Мелехин из «Ростова», на пятой — динамовец Паскаль Менди.

Самые ранние автоголы в истории Кубка России

Дата

Игрок

Команда

Матч

Минута

15.03.2023

Александр Васютин

Зенит

Динамо (д) — 1:1 (пен. — 4:5)

1-я

08.08.2014

Денис Родионов

Таганрог

МИТОС (г) — 4:3

2-я

23.11.2022

Виктор Мелехин

Ростов

Оренбург (г) — 2:4

2-я

20.05.2003

Вячеслав Волков

Псков-2000

Светогорец (д) — 3:1

4-я

10.08.2004

Александр Буров

Арсенал

Алания (г) — 2:5

4-я

30.07.2018

Рустем Халиуллин

Динамо Ст

Машук-КМВ (г) — 0:2

4-я

22.03.2006

Паскаль Менди

Динамо

Сатурн (г) — 0:3

5-я

За предыдущие розыгрыши Кубка России футболисты лишь одному футболисту «Динамо» удавалось забить гол до пятой минуты. В 2001 году Виталий Гришин открыл счет в гостевом матче против смоленского «Кристалла» на второй минуте.

Самые быстрые голы «Динамо» в истории Кубка России

Дата

Стадия

Игрок

Матч

Минута

15.03.2023

1/4 финала (нижняя сетка)

Александр Васютин*

Зенит (г) — 1:1 (пен. — 5:4)

1-я

08.09.2001

1/16 финала

Виталий Гришин

Кристалл (г) — 3:2

2-я

11.09.1998

1/16 финала

Томас Данилявичюс

Торпедо-ЗИЛ (г) — 7:0

6-я

21.09.2016

1/16 финала

Владимир Рыков

Ростов (д) — 4:0

6-я

05.10.1994

1/16 финала

Игорь Симутенков

Волга Тв (г) — 3:0

7-я

26.10.2021

Гр.турнир

Константин Тюкавин

Оренбург (г) — 3:0

8-я

15.04.1997

1/8 финала

Олег Терехин

Орел (д) — 1:0

9-я

23.09.2008

1/8 финала

Марчин Ковальчик

СКА Р-Д (д) — 2:0

11-я

22.09.2021

Гр.турнир

Дмитрий Скопинцев

Динамо Ст (г) — 6:0

11-я

13.09.2022

Гр.турнир

Федор Смолов

Ахмат (д) — 2:1

11-я

* Гол в свои ворота.

Александр Васютин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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