Агент Тюкавина — о судействе Кукуляка: «Просто все хотят услужить»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых над «Зенитом» в плей-офф Пути регионов Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).

«Стопроцентный пенальти. Судья смотрит телевизор и не видит нарушения, смешно. Может, разыгрывать два кубка, чтобы один стоял в Питере? Футбол не обманешь. В серии пенальти все равно выиграли. Такие подачки и «Зениту» не нужны, кажется. Просто все хотят услужить. Не хотелось бы верить, что это предвзято», — сказал Сафонов «СЭ».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).