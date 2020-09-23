«Арсенал» по пенальти обыграл «Салют» в Кубке России

В матче элитного группового раунда Бестити-Кубка России «Салют» и «Арсенал» завершили основное время вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались гости — 4:3

В составе клуба из Белгорода отличился Кирилл Бурыкин. У гостей забил Владислав Пантелеев.

В третьей группе вместе с «Арсеналом» и «Салютом» также играет «Текстильщик», который пока не вступал в борьбу.

Кубок России

Элитный групповой раунд

«Салют» (Белгород) — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (0:0). Пенальти — 3:4

Голы: Пантелеев, 62 (0:1). Бурыкин, 64 (1:1).

Серия пенальти: Комбаров — 0:1. Бурыкин — 1:1. Чаушич — 1:2. Семейкин — 2:2. Горбатенко — 2:2 (вратарь). Есин — 2:2 (вратарь). Григалава — 2:2 (мимо). Дегтев — 3:2. Пантелеев — 3:3. Ивантеев — 3:3 (мимо). Ковалев — 3:4. Мастеров — 3:4 (мимо).

«Салют» (Белгород): Герасимов, Есин, Семейкин, Басов, Мастеров, Худобко (Кучерявченко, 88), Штыпула, Бурыкин, Манаев (Матвевнин, 75), Дегтев, Грибанов (Ивантеев, 52).

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, Чаушич, Кадири, Хлусевич (Ковалев, 46), Аджоев (Минаев, 59).

Предупреждения: Манаев, 73. Ивантеев, 81. Матвевнин, 90+3.

Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).

23 сентября. Белгород. Стадион «Салют».