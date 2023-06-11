Анохин рассказал, сколько получит победитель суперфинала FONBET Кубка России

Генеральный директор компании «FONBET» Сергей Анохин рассказал о призовых за победу в суперфинале Кубка России.

— Сегодня на трибунах ожидается 49 тысяч, — сказал Анохин

— В прошлом году было побольше.

— У нас же есть ограничения. Здесь вопрос больше к РФС, они занимаются билетной программой, а мы как спонсоры помогаем. Очень надеемся, что будет 49 тысяч. Как минимум, с коммерческим департаментом РФС мы поспорили. Мы заключили пари.

— Сколько получит победитель сегодняшнего финала?

— 37 миллионов они уже точно на двоих заработали, а победитель еще сверху 75 миллионов рублей заработает. Самое главное, чтобы футболисты об этом знали и клуб не забыл с ними поделиться.

В суперфинале Кубка России сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдет 11 июня. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.