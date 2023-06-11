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Сегодня, 16:18

Сторожук поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России по футболу против ЦСКА.

«Я думаю, что любой финал — это лотерея и, скорее всего, шансы будут 50 на 50. Пусть победит сильнейший. Естественно, мое предпочтение «Краснодару», желаю им победы. Уже исторически клуб заслужил трофей. Надеюсь, что «Краснодар» проявит свои сильные стороны и индивидуальное мастерство Сперцяна и Кордобы. Результат будет минимальным, и одна из команд выиграет в один мяч. Обе начнут осторожно и по ходу будут разгонять свои тактические идеи и наработки. Но стандарты выйдут на первый план у обеих команд. «Краснодар» в последних играх доказал, что хорош на них. Как и ЦСКА», — приводит слова Сторожука Metaratings.ru.

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-krasnodara-storozhuk-o-superfinale-kubka-lyuboi-final-lotereya-odna-iz-komand-vyigraet-v-odin-myach-257919/
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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Сторожук
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