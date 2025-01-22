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ЦСКА показал видео с Торопом после тяжелой травмы: «Обещайте, что я не умру»

Сергей Ярошенко
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп после травмы в матче с «Зенитом».
Фото Global Look Press

ЦСКА в социальных сетях опубликовал видео с кадрами пути голкипера Владислава Торопа на машине скорой помощи в больницу после травмы в конце прошлого сезона.

Тороп получил травму 15 мая 2024 года на 32-й минуте ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 пенальти). После подачи со стандарта вратарь армейцев кулаками выбил мяч, сыграв на выходе, после чего в него влетел защитник хозяев Нуралы Алип. Голкипер рухнул на газон, у него из носа пошла кровь. Вратарь покинул поле, лежа на носилках электрокара.

После перерыва директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что у Владислава Торопа тяжелое сотрясение мозга.

Источник: Официальная страница ЦСКА
Владислав Тороп
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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