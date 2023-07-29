Жуков положительно оценил дебют Бонгонда за «Спартак»

Заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» победу красно-белых в матче 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России над «Краснодаром» (2:1).

«В матче с «Краснодаром» «Спартак» играл хорошо буквально до последних минут. В конце немножко прижались к воротам, а так, в целом, мне ребята понравились. Очень разнообразно атаковали. Из-за удаления Сперцяна было численное преимущество, но, на мой взгляд, они играли изобретательно», — сказал Жуков «СЭ».

Жуков также отметил вингера Тео Бонгонда, который забил победный гол.

«Бонгонда был нацелен на ворота и по итогу забил. Мне он понравился, он еще в матче с «Оренбургом» выглядел неплохо. Дебютировал вполне успешно», — добавил Жуков.

«Спартак» с 3 очками вышел на первое место в группе D пути РПЛ FONBET Кубка России. На второй строчке расположился «Пари НН», набравший 2 балла. Третьим идет «Динамо» с одним очком, а на последней строчке остался «Краснодар».