«Амкар» по пенальти победил «Черноморец» в Кубке России

«Амкар» дома обыграл «Черноморец» в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. В основное время встреча завершилась вничью — 3:3. В серии пенальти точнее были футболисты пермского клуба — 4:3.

У хозяев голы забили Джамал Дибиргаджиев (дубль) и Даниил Промошкин. У гостей отметились Илья Родионов и Денис Фомин, также автогол забил Антон Бочаров.

«Амкар» с 65-й минуты играл вдесятером после удаления Алекса Раджабова.

«Тюмень» на выезде победила «Челябинск» — 2:0. Голы забили Денис Ткачук и Ислам Мокаев.

«Амкар» и «Тюмень» узнают своих соперников в 5-м раунде Пути регионов после жеребьевки.