Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:04

«Амкар» по пенальти победил «Черноморец» в Кубке России

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Амкар» дома обыграл «Черноморец» в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. В основное время встреча завершилась вничью — 3:3. В серии пенальти точнее были футболисты пермского клуба — 4:3.

У хозяев голы забили Джамал Дибиргаджиев (дубль) и Даниил Промошкин. У гостей отметились Илья Родионов и Денис Фомин, также автогол забил Антон Бочаров.

«Амкар» с 65-й минуты играл вдесятером после удаления Алекса Раджабова.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
24 сент, 17:00. Звезда (Пермь)
Амкар
3:3
Черноморец Н

«Тюмень» на выезде победила «Челябинск» — 2:0. Голы забили Денис Ткачук и Ислам Мокаев.

«Амкар» и «Тюмень» узнают своих соперников в 5-м раунде Пути регионов после жеребьевки.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
24 сент, 17:00. Центральный (Челябинск)
Челябинск
0:2
Тюмень

Кубок России
ФК Амкар
ФК Тюмень
ФК Челябинск
ФК Черноморец (Новороссийск)
Читайте также
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
ФИФА не будет отстранять сборную Израиля
Греция предложила УЕФА вернуть на турниры молодежные команды России
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Волга» — «Ротор»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Амкар» — «Черноморец»: смотреть трансляцию матча Кубка России
Президент Медиалиги считает «Амкал» фаворитом матча против «Алании»
Президент Медиалиги раскритиковал Лунева за слова про участие медиаклубов в Кубке России
КДК накажет «Зенит» за оскорбление фанатами Соболева
Терехов: «Нельзя допускать такие поражения, как в матче с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости