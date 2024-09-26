«Амкал» и «Алания» встретятся в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 26 сентября. Матч пройдет в Москве на стадионе «Спартак им. Ф.Черенкова», время начала — в 19.30.

Игру «Амкал» — «Алания» в прямом эфире можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» (по подписке) и сайте matchtv.ru.

Ключевые события игры «Амкал» — «Алания» доступны в нашем матч-центре.

«Амкал» — клуб, представляющий медийную футбольную лигу. Любительская команда начала свой путь в Кубке России с первого раунда и в третьем обыграла клуб второй лиги дивизиона Б «Космос» из Долгопрудного (2:1).

«Алания» выступает в первой лиге и вместе с другими представителями ФНЛ-1 стартует в Кубке с 4-го раунда пути регионов. После 11 туров в лиге у команды из Владикавказа 10 очков и 16-е место.