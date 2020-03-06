Алексей Стрепетов: «Руководителям «Зенита», «Спартака» и РФС нужно сесть за круглый стол и все обсудить»

Бывший полузащитник и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился с «СЭ» идеей, как можно решить вопрос с хозяином матча 1/2 финала Олимп-Кубка России команды из Санкт-Петербурга против «Спартака».

Ранее владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что раз этот пункт не прописан в регламенте, правильнее будет провести жеребьевку хозяина поля.

— Это очень важный момент: «Спартак» на своем поле будет фаворитом, они в отличной форме. В Петербурге «Зенит» будет предпочтительнее. Конечно, это большая ошибка организаторов. Не вижу другого варианта, чтобы сесть за круглый стол и все обсудить. С одной стороны, прав «Зенит», команда сыграла больше матчей на выезде, но этого нет в регламенте. Значит, мы нарушаем букву закона. Думаю, сейчас должны собраться руководители РФС, «Зенита» и «Спартак» и принять решение. Считаю, что в итоге либо придут к тому, что будет брошен жребий, либо РФС признает свою грубую ошибку и позволит «Зениту» провести матч в Петербурге, — отметил Стрепетов. (Дмитрий Зимин)

Матч полуфинала Кубка «Спартак» — «Зенит» пройдет 23 апреля.

Где должен состояться полуфинал Кубка между «Спартаком» и «Зенитом». Рабинер предлагает вариант