Алексей Маклаков: «Спартак» потерпел поражение не от «Зенита», а от человека перед телевизором»

Известный актер, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче Олимп-Кубка России от «Зенита» (1:2).

— Поражение потерпели не от «Зенита», а от человека, который сидел перед телевизором под названием ВАР, — цитирует Маклакова News.ru. - Не понимаю, о каком матче мы говорим. О том, который был сделан в пользу «Зенита»? Не рассматриваю такие игры, не вижу смысла.

Все СМИ трубили, что «Спартак» преувеличивает псевдорешения ВАР. В этом матче вся страна увидела, что «красно-белые» болельщики были правы. Нас толкают открыть тропу войны? Зачем? Это делается, чтобы произошел эмоциональный взрыв? Этого делать ни в коем случае нельзя. Откажитесь от системы видеоповтора. Не готовы судьи. Не знают, как работать. Раньше был ВАР с «навара», а теперь «навар» с ВАР. Как бы ты ни старался, невозможно, потому что все решает не то.