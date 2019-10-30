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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Александр Васютин: «Сейчас после игры с «Томью» небольшое опустошение»

23:22
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Голкипер «Зенита» Александр Васютин — о матче с «Томью» (4:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России.

— Состав мы узнали перед игрой на собрании, — сказал Васютин в интервью клубной пресс-службе. — Всё в рабочем режиме. Все готовятся одинаково. Сейчас после игры небольшое опустошение, как это обычно бывает, потому что постоянно сфокусирован. Может быть, работы не так и много, но энергетически это непросто. Да, я слышал, как вираж заряжал мое имя и фамилию. Спасибо большое, очень приятно.

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