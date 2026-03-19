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В «Динамо» заявили о вере в Гусева: «Главная задача — победа в Кубке»

Александр Абустин
корреспондент

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев после поражения от «Спартака» (0:1) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что верит в главного тренера команды Ролана Гусева.

— Хотите, чтобы Гусев остался?

— На данном этапе он справляется со всеми задачами. Мы верим в тренера и команду. Главная задача — победа в Кубке.

— Судьба Гусева зависит исключительно от победы в Кубке?

— Результат имеет значение.

— Минимальная планка в чемпионате какая?

— Не могу сказать. Нужно занять место как можно выше в таблице.

В первом матче «Динамо» одержало победу со счетом 5:2, поэтому вышло в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; (1:0) в&nbsp;ответном матче Кубка России.Чуда не случилось: «Спартак» победил «Динамо», но вылетел в Путь регионов и сыграет с «Зенитом»

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Футбол
ФК Динамо (Москва)
Александр Ивлев
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