Александр Градский: «Зенит» не мог обыграть «Спартак» без помощи мотивированных арбитров»

Народный артист РФ, художественный руководитель театра «Градский Холл» Александр Градский считает, что «Спартак», за который он болеет, проиграл «Зениту» (1:2) в полуфинале Олимп-Кубка России не без помощи судей.

«Матч в целом понравился, «Зенит» играл неплохо, хотя под конец устал и сбавил обороты, — цитирует Градского Sportbox.ru. — «Спартак» тактически слабоват. Тедеско до сих пор не определился с составом. Видно, что для российского чемпионата — неопытный тренер. Пока не понимает, что и как надо делать. Гапонов и Маслов провалили правый край обороны. Не понимаю, как можно не ставить Рассказова?! При всех раскладах — он должен был играть с начала. Жиго, к сожалению, пока не Пике. Нельзя третью игру «жить» в офсайде. К Соболеву, помимо Ларсена, нужен такой игрок как Кварацхелия или Зиньковский, а лучше оба. Пора уже возвращать Глушенкова. К Зобнину и Бакаеву добавил бы Фомина. Как вы понимаете, состав у нас пока не до конца укомплектован. Я сейчас фантазирую, но и так понятно, что проблем хватает. Но Тедеско «Спартаку» нужен! Уверен, он привыкнет к нашим реалиям и все будет хорошо.

Питерцы же в очередной раз показали, что они — солидная команда... Хотя командой «Зенит» назвать трудно, это, скорее, великолепный проект. Скупить всех крутых россиян, практически полторы сборной страны, набрать легионеров один лучше другого, вот и весь план. Но он работает, надо отдать должное. Выиграть у такого «Зенита» практически невозможно...

И при всех вводных, о которых я сказал, происходит странная вещь. Вдруг выходит команда красно-белых мальчишек и играет на равных с чемпионом России. И питерцы не могут победить соперника без помощи мотивированных арбитров. В честной борьбе «Спартак» с большой долей вероятности мог бы и выиграть».

Ранее «Спартак» опубликовал обращение к болельщикам. В нем говорится следующее: «результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически».