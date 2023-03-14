«Акрон» протроллил «Локомотив» после победы в FONBET Кубке России

«Акрон» на выезде обыграл «Локомотив» в серии послематчевых пенальти в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 7:6.

Клуб из Тольятти в своих соцсетях подшутили над московским клубом.

«Утилизируем подвижной состав с 1996-го», — говорится в посте.

Счет в матче на 14-й минуте открыл игрок «Акрона» Сергей Макаров. В составе железнодорожников на 75-й минуте отличился Франсуа Камано.