Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:47

«Ахмат» — «Зенит»: Сергеев сравнял счет, сделав дубль за шесть минут

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев сделал дубль и сравнял счет в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ахмата» — 2:2.

На 27-й минуте встречи форвард пробил в левый от себя нижний угол ворот грозненцев, оказавшись с мячом на линии штрафной соперника.

На 34-й минуте футболист вошел в чужую штрафную с правого фланга и пробил в ближний от себя верхний угол ворот.

Теперь на счету Сергеева шесть голов в сезоне-2023/24 во всех турнирах.

Владимир Федотов, Валерий Карпин, Сергей Семак. Матчи «Зенита» и «Ростова», ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти: онлайн-трансляция дня Кубка России
Кубок России. Группа C
20 сент, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
3
0
Читайте также
CAS не стал называть фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой
Стало известно, сколько россиян может попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Ахмат» — «Зенит»: Кассьерра забил затылком вывел гостей вперед
Матчи «Зенита» и «Ростова», ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти: онлайн-трансляция дня Кубка России
ЦСКА разбудил 17-летний Глебов, а Тороп сыграл по стандартам Акинфеева
«Рубин» — «Ростов»: дебютант Игнатов вывел гостей вперед
Точилин назвал неожиданной отставку Хохлова из «Сочи»
Что с «Локомотивом»? Второе поражение за три дня — теперь в Кубке по пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Ростов»: дебютант Игнатов вывел гостей вперед

«Ахмат» — «Зенит»: Кассьерра забил затылком вывел гостей вперед
Новости
RSS RSS
Все новости