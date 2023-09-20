«Ахмат» — «Зенит»: Сергеев сравнял счет, сделав дубль за шесть минут

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев сделал дубль и сравнял счет в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ахмата» — 2:2.

На 27-й минуте встречи форвард пробил в левый от себя нижний угол ворот грозненцев, оказавшись с мячом на линии штрафной соперника.

На 34-й минуте футболист вошел в чужую штрафную с правого фланга и пробил в ближний от себя верхний угол ворот.

Теперь на счету Сергеева шесть голов в сезоне-2023/24 во всех турнирах.