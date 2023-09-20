«Ахмат» — «Зенит»: Кассьерра забил затылком и вывел гостей вперед

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра вывел свою команду вперед в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ахмата» — 3:2.

На 42-й минуте встречи колумбиец забил ударом головой, находясь спиной к воротам грозненцев. Мяч попал форварду в затылок, после чего отправился в сетку.

Кассьерра забил восьмой гол в сезоне-2023/24 и первый для себя в нынешнем розыгрыше FONBET Кубка России.

Колумбиец не был в стартовом составе «Зенита» на игру с «Ахматом»: он появился на поле на 19-й минуте, заменив получившего травму Дмитрия Васильева.