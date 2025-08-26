Голы Садулаева и Мелкадзе принесли «Ахмату» победу над «Рубином»

«Ахмат» на своем поле победил «Рубин» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 2:0.

Грозненцы забили оба гола в первом тайме. На 5-й минуте с передачи Ризвана Уциева счет открыл Лечи Садулаев, а на 27-й минуте забитым мячом отметился Георгий Мелкадзе, которому ассистировал Дарко Тодорович.

«Ахмат» набрал 3 очка и вышел на второе место в турнирной таблице группы А, обойдя по дополнительным показателям «Рубин» (3) и «Оренбург» (3). На первом месте располагается «Зенит» с 9 баллами.

Грозненцы 17 сентября сыграют в Кубке России с «Зенитом», а казанская команда днем ранее встретится с «Оренбургом».