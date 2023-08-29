«Ахмат» и «Крылья Советов» встретятся в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» в среду, 30 августа. Начало — в 17.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Ахмат» — «Крылья Советов» в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер», который проведет видеотрансляцию игры. Начало прямого эфира — в 16.45.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния «Ахмат» — «Крылья Советов».

«Ахмат» Мирослава Ромащенко после 2 туров группы С FONBET Кубка России замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка. «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина располагаются на 3-м месте с 0 баллов.