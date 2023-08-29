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Сегодня, 17:08

Булыкин объяснил, почему ждет много голов в кубковом матче «Спартака» и «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи московской команды со «Спартаком» в рамках FONBET Кубка России.

«Я ожидаю хорошую игру. Все-таки это дерби в кубковом матче. Пусть его результат и не имеет большого значения. Но команды захотят порадовать болельщиков красивой игрой и результативностью. Поэтому нас ждет открытый футбол и много голов. Команды равны по силе, и обе имеют шансы победить. А я, конечно, буду болеть за «Динамо», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 августа. Начало — в 19:30 по мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11101346-bulykin-obyasnil-pochemu-zhdet-mnogo-golov-v-kubkovom-matche-spartaka-i-dinamo.html
Дмитрий Булыкин
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ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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