«Сочи» и ЦСКА встретятся в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в среду, 30 августа. Начало — в 17.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Сочи» — ЦСКА можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ», который проведет видеотрансляцию игры. Эфир начнется в 17.00.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — ЦСКА.

«Сочи» Дмитрия Хохлова после 2 туров группы А FONBET Кубка России занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. ЦСКА под руководством Владимира Федотова также имеет 3 балла в активе, однако располагается на 1-м месте по дополнительным показателям.

Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев. Помогать судье будут лайнсмены Максим Ковалев и Александр Ширяев. Сергей Карасев назначен арбитром ВАР.