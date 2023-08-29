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Сегодня, 17:15

«Сочи» — ЦСКА: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

Матч FONBET Кубка России «Сочи» — ЦСКА покажет «Матч ТВ» 30 августа
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Тренер Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сочи» и ЦСКА встретятся в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в среду, 30 августа. Начало — в 17.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Сочи» — ЦСКА можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ», который проведет видеотрансляцию игры. Эфир начнется в 17.00.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — ЦСКА.

«Сочи» Дмитрия Хохлова после 2 туров группы А FONBET Кубка России занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. ЦСКА под руководством Владимира Федотова также имеет 3 балла в активе, однако располагается на 1-м месте по дополнительным показателям.

Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев. Помогать судье будут лайнсмены Максим Ковалев и Александр Ширяев. Сергей Карасев назначен арбитром ВАР.

Кубок России. Группа A
30 авг, 17:15. Фишт (Сочи)
Сочи
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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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